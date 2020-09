Sonik z Gemini: Wielu naszych najemców ma już obroty wyższe niż przed rokiem

"W ciągu czerwca, lipca i sierpnia do galerii wróciło średnio po osiemdziesiąt parę procent klientów. Jeżeli weźmiemy uwagę, że w obecnych okolicznościach do galerii wchodzą tylko te osoby, które mają coś do załatwienia, to może się okazać, że te dane po oczyszczeniu mogłyby pokazać, że klientów kupujących jest więcej niż przed pandemią. Galerie ucierpiały w tych miejscach i tych miastach, gdzie mamy bardzo duży udział uczniów, studentów i pracowników biur, bo tutaj ten powrót jest powolniejszy. I pewnie dopiero październik, listopad, grudzień pokażą bardziej wymierne dane" - powiedział Sonik w rozmowie z ISBnews.TV.