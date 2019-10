Sonka zadebiutuje w środę na NewConnect

"Debiut na rynku NewConnect to przełomowy krok w rozwoju naszej spółki. Dołączenie do grona firm publicznych to zwieńczenie miesięcy wzmożonej pracy nad projektami, które mamy nadzieję już niebawem zaprezentować. Wierzę, że nasze gry wzbudzą zainteresowanie zarówno fanów gier na Nintendo Switch, ale także inwestorów. Razem z Bartoszem Moniewskim, wiceprezesem zarządu, jesteśmy dużymi fanami Nintendo. Sam posiadam ponad 150 gier na Switcha, z których ukończyłem ponad 100. Dzięki dobrej znajomości rynku, a jednocześnie będąc odbiorcami naszych docelowych gier, jesteśmy w stanie tworzyć doświadczenie 'uszyte na miarę' dla społeczności Nintendo. Wiemy, na co zwracają uwagę fani Switcha i będziemy tworzyć nasze gry w oparciu o doświadczenie w tym zakresie" - powiedział prezes Rafał Sankowski, cytowany w komunikacie.