Sonka zapowiedziała wydanie gry 'Adder' w 2021 r.

Model biznesowy Sonki zakłada rocznie jedną produkcję własną oraz portowanie gier. Powoduje to wysoką rentowność projektów, gdyż ich koszt jest znacząco niższy od wydatków związanych z tworzeniem własnych gier. Dodatkowo, dzięki obecności w akcjonariacie PlayWay i Qubic Games, Sonka ma stały dostęp do projektów możliwych do przeportowania, przypomniano.