SPCC: Skandynawskie firmy planują inwestycje warte 2,8 mld euro w ciągu 5 lat

"W ostatnich latach skandynawskie firmy ankietowane przez SPCC łącznie zainwestowały w Polsce 4,1 mld euro i w kolejnych latach planują inwestycje warte 2,8 mld euro. Co więcej, dwie trzecie respondentów zadeklarowało, że w kolejnych 12 miesiącach planuje zatrudnić łącznie około 1 000 osób" - czytamy w komunikacie.

"W ramach skandynawsko-polskiej współpracy wiele udało się już osiągnąć. Wszystko dzięki wspólnym celom, jakie przyświecają obecnie Polsce i Skandynawii, by wzmocnić rozwój obu gospodarek poprzez osiągnięcie pozycji liderów w gospodarce cyfrowej. Największy rosnący potencjał na wzmocnienie współpracy widać dziś w obszarach takich, jak innowacje, w tym digitalizacja i idący za nim Przemysł 4.0, zrównoważony rozwój i gospodarka niskoemisyjna. Są to obszary, w których skandynawskie firmy obecne w Polsce są dziś najbardziej aktywne. Równomiernie do zaangażowania w obszar innowacji rośnie także zaangażowanie Skandynawów w sektorach offshore, onshore, fotowoltaiki czy biogazu. Koncentracja na tych obszarach pozwala budować przewagę konkurencyjną gospodarek" - powiedział prezes SPCC Carsten Nilsen, cytowany w komunikacie.