Spółka celowa TIG pozyskała 1 mln zł na rozwój platformy AI Tyro

"Alphamoon stworzy bazującą na algorytmach sztucznej inteligencji (ang. Artificial Intelligence, AI) platformę Tyro. Zostanie ona wykorzystana do zarządzania modelami przetwarzającymi język naturalny (ang. Natural Language Processing, NLP). Platforma będzie stanowiła podstawę do definiowania i zarządzania procesami do automatycznego przetwarzania dokumentów, znajdując zastosowanie w takich branżach jak bankowość, ubezpieczenia, windykacja, przemysł, sektor publiczny, retail" - czytamy w komunikacie.