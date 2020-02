Spółka Ciechu podpisała list intencyjny z Remondis ws. budowy spalarni odpadów

Wytwarzana w procesie termicznego przekształcania odpadów energia elektryczna oraz ciepło będą dostarczane przez Remondis do Ciech Soda Polska. Współpraca ma na celu obniżenie ceny ciepła i zwiększenie dyspozycyjności źródła ciepła w zakładzie spółki zależnej Ciechu, podkreślono.

"Przystąpienie do realizacji inwestycji i rozpoczęcie współpracy stron uzależnione jest od spełnienia się określonych warunków, w tym: uwzględnienia spalarni na liście, która zostanie opublikowana przez ministra właściwego do spraw środowiska w formie rozporządzenia; zawarcia przez strony umowy na odbiór energii elektrycznej i ciepła, w której będą określone warunki finansowe oraz inne warunki dostaw" - czytamy dalej.

Po podpisaniu listu intencyjnego strony zamierzają przystąpić do negocjacji umowy. W przypadku, gdy do 31 grudnia 2020 roku spalarnia nie zostanie uwzględniona na liście - list intencyjny wygaśnie, zaznaczono.

"Celem stron jest rozpoczęcie dostaw ciepła oraz energii elektrycznej do spółki zależnej najpóźniej w 2026 roku. Strony zakładają odbiór przez spółkę zależną ciepła w okresie około 25 lat. Szacowana przez spółkę zależną minimalna wartość umowy w okresie 25 lat wyniesie ok. 350 000 000 zł" - podsumowano.

Ciech przewiduje, że współpraca dotycząca dostarczania ciepła ze spalarni będzie analogiczna do rozwiązań funkcjonujących już w Grupie Ciech, gdzie podobna współpraca realizowana jest w Ciech Soda Deutschland - z dostawcą ciepła z grupy kapitałowej Remondis.

Grupa Ciech jest jednym z liderów europejskiego rynku chemicznego. Jest drugim co do wielkości producentem sody kalcynowanej (używanej do produkcji szkła) w Europie i jednocześnie jedynym producentem tej substancji w Polsce. Od 2005 r. Ciech notowany jest na warszawskiej giełdzie. Jego skonsolidowane przychody wyniosły 3,67 mld zł w 2018 r.