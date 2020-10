budownictwo 39 minut temu

Spółka Dekpolu podpisała list intencyjny ws. sprzedaży budynku mieszkalnego

Warszawa, 02.10.2020 (ISBnews) - Dekpol Deweloper - spółka zależna Dekpolu - podpisał z podmiotem instytucjonalnym list intencyjny dotyczący sprzedaży budynku mieszkalnego wraz z prawami do nieruchomości gruntowej, na której ma zostać posadowiony ten budynek, podał Dekpol. Wartość umowy to ok. 20% skonsolidowanych przychodów Grupy Dekpol za 2019 rok.