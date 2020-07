Spółka Film RÓJ planuje kampanię crowdfundingu na platformie Crowdway

"Udział w zyskach m.in. ze sprzedaży biletów kinowych przypadnie także inwestorom społecznościowym. Oferta akcji wraz z kampanią crowdfundingową ruszy w sierpniu. Oczekiwana kwota do 1,93 mln zł zostanie przeznaczona na produkcję i promocję filmu" - czytamy w komunikacie.

Zapowiadany film ,,Rój" w reżyserii Bartka Bali to thriller fabularny, za którego produkcją stoi powołana w tym celu spółka Film RÓJ SA. Pierwszy klaps na planie padnie jesienią tego roku, a premiera ma nastąpić rok później. "Rój" będzie pierwszą w Polsce produkcją pełnometrażową, której finansowanie ma się odbyć przez crowdfunding udziałowy (tzw. crowdinvesting). Crowdway.pl jako firma doradcza wspierała spółkę w wypracowaniu odpowiedniego modelu łączącego biznes filmowy i finansowanie crowdinvestingowe, podano w informacji.

"'Rój' to produkcja o dobrze wyważonych proporcjach artystycznych i komercyjnych. Bartek Bala został okrzyknięty jednym z dwudziestu najlepszych reżyserów młodego pokolenia. W filmie wystąpią doskonali aktorzy, znani z dobrego, polskiego kina. Sam film 'Rój' został już wyróżniony na Międzynarodowym Festiwalu Producentów Filmowych Regiofun za najlepszy projekt" - powiedział prezes Film RÓJ Łukasz Siódmok, cytowany w komunikacie.

"Nastawiamy się na sukces komercyjny, w czym pomóc ma współpraca z jednym z największych polskich dystrybutorów kinowych oraz kampania skierowana do inwestorów społecznościowych. Wielu recenzujących scenariusz producentów twierdzi, że projekt ma także duże szanse na sukces międzynarodowy. To wyjątkowa okazja dla miłośników kina, którzy marzyli, by stać się częścią filmowego świata" - dodał prezes.