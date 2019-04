budownictwo 1 godzinę temu

Spółka Marvipolu ma przyrzeczoną umowę sprzedaży udziałów w proj. magazynowym

Marvipol Logistics (spółka zależna Marvipol Development) oraz PG Dutch Holding I zawarły z Savills Investment Management (spółką działającą na rachunek Savills IM European Logistics Fund 2) przyrzeczoną umowę sprzedaży wszystkich udziałów w spółce PDC Industrial Center 81, która zrealizowała projekt magazynowy pod nazwą "Panattoni Park Konotopa II" zlokalizowany w miejscowości Konotopa, w gminie Ożarów Mazowiecki, podał Marvipol Development. Wcześniej spółka podała, że wstępna cena sprzedaży udziałów posiadanych przez Marvipol Logistics wynosi ok. 2,02 mln euro, co stanowi równowartość ok. 8,66 mln zł.