Spółka Photon Energy podłączyła do sieci dwie elektrownie PV na Węgrzech

Ta ostatnia rozbudowa zwiększa zainstalowaną bazę Grupy na Węgrzech do 37,8 MWp, a globalny portfel elektrowni własnych do 63,4 MWp, podano.

"Grupa będzie eksploatować nowe elektrownie za pośrednictwem dwóch spółek projektowych, z których każda posiada koncesję METÁR. Koncesje te uprawniają każdą elektrownię do korzystania z taryfy gwarantowanej (w formie sprzedaży energii elektrycznej na rynku transakcji natychmiastowych plus umowa na różnicę kursów) w wysokości 33 360 HUF za MWh (ok. 93 euro za MWh). Obie elektrownie są uprawnione do maksymalnej zatwierdzonej i wspieranej produkcji wynoszącej około 38 400 MWh na jedną koncesję w okresie 17 lat i 11 miesięcy. Łączne roczne przychody obu elektrowni mają wynieść 380 000 euro" - czytamy w komunikacie.