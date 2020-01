Spółka Vantage Dev. i Rank Progress zleciła Erbudowi prace za 104 mln zł netto

"Na podstawie umowy 1 wykonawca został zobowiązany do całkowitego i kompletnego wykonania budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym (Budynek G) w inwestycji Port Popowice etap II [...]. W budynku planowane jest 157 mieszkań. Zakończenie całości robót zostało przewidziane w terminie 72 tygodni od dnia doręczenia nakazu rozpoczęcia robót, który to nakaz zamawiający może wydać najpóźniej do dnia 31 marca 2020 roku. Na podstawie umowy 2 wykonawca został zobowiązany do całkowitego i kompletnego wykonania budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym (Budynek H) w inwestycji Port Popowice etap II [...] W budynku planowane jest 231 mieszkań. Zakończenie całości robót zostało przewidziane w terminie 72 tygodni od dnia doręczenia nakazu rozpoczęcia robót, który to nakaz zamawiający może wydać najpóźniej do dnia 31 maja 2020 roku" - czytamy w komunikacie.