Passington Investments należy do grupy kapitałowej The Spar Group Limited, działającej w sektorze sprzedaży detalicznej artykułów konsumpcyjnych codziennego użytku, która jest aktywna w krajach południowej Afryki, Irlandii oraz Szwajcarii. Grupa kapitałowa The Spar Group Limited nie prowadzi aktualnie działalności w Polsce.