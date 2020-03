Spółka z Grupy Unimot będzie handlować energią na rynku skandynawskim

Spółka Tradea, która wchodzi w skład grupy kapitałowej Unimot, została członkiem giełdy Nasdaq, co było jednym z jej strategicznych celów. Dzięki temu będzie mogła handlować energią elektryczną na rynku skandynawskim, z zamiarem rozpoczęcia handlu w II kw. 2020 r., poinformowano.

TRradea została przyjęta do Nasdaq Commodities jako tzw. Non-Clearing Member, czyli jednostka, która bierze udział w handlu za pośrednictwem instytucji clearingowej, którą jest dla spółki Bank Raiffeisen w Czechach. W Europie jest ok. 250 członków Nasdaq Commodities z ponad 20 krajów. Są to zarówno producenci, dystrybutorzy, sprzedawcy jak i duzi konsumenci energii elektrycznej, a także banki, spółki maklerskie, fundusze i instytucje finansowe, podkreślono.