Spółka zal. Inno-Gene ma umowę na dokumentację i produkcję testu na SARS-Cov-2

- opracowania dokumentacji niezbędnej do otrzymania certyfikatu CE/IVD oraz zgłoszenia testu do Urzędu Rejestracji Wyrobów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

- uruchomienia produkcji i konfekcjonowania gotowych wyrobu tj. testu do diagnostyki SARS-CoV-2 metodą RT-LAMP wg wynalazku i zgłoszenia patentowego Centrum Badań DNA " - czytamy w komunikacie.

Podpisane umowa ma charakter wyłączny, tj. Medicofarma będzie wyłącznym producentem zestawów diagnostycznych wg technologii RT-LAMP. Szacowany potencjał produkcyjny zakładu wynosi 2 mln testów tygodniowo z możliwością zwiększenia go poprzez zlecenia produkcji do spółek powiązanych. Medicofarma posiada odpowiedni potencjał i doświadczenie w zakresie produkcji zestawów do diagnostyki w kierunku koronawirusa, podkreślono.