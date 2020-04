Spółka zal. Inno-Gene rozpoczęła wykonywanie testów na SARS-CoV-2

Spółka posiada potencjał diagnostyczny do przeprowadzenia testów wykrywających obecność SARS-Cov-2 (COVID-19) w ilości do 1 000 badań genetycznych dziennie i 2 500 badań serologicznych. Spółka jest w trakcie opracowywania trybu postępowania i procedur dla firm i urzędów, które są lub będą miały problemy z normalnym funkcjonowaniem w przypadku potwierdzenia choroby COVID-19 wśród personelu. Pozwoli to na skrócenie czasu kwarantanny do minimum, podano również.