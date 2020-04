giełda 54 minuty temu

Spółka zal. Inno-Gene rozpocznie 14 kwietnia wykonywane testów na SARS-CoV-2

Warszawa, 09.04.2020 (ISBnews) - Centrum Badań DNA - spółka zależna Inno-Gene - wdrożyła we własnym laboratorium niezbędne procedury konieczne do przeprowadzania testów wykrywających obecność SARS-CoV-2 (COVID-19), zgodne ze standardami i wytycznymi WHO. Uruchomienie wykonywania badań molekularnych nastąpi 14 kwietnia br. i jest odpowiedzią na potrzeby i wyzwania społeczne związane z obecną sytuacją epidemiologiczną, podało Inno-Gene.