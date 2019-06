Spółka zal. Scope Fluidics zakończyła 4. etap prac nad systemem PCR|ONE

"Pierwsza runda badań w ALAB Laboratoria zakończyła się w drugiej połowie 2018 r . System PCR|ONE uzyskał wówczas wysokie parametry czułości i specyficzności w porównaniu do konkurencyjnego produktu, a także potwierdził, iż jest bezkonkurencyjny pod względem szybkości analizy materiału genetycznego. Zgromadzone wnioski i rekomendacje posłużyły Scope Fluidics do dalszej optymalizacji funkcjonalności systemu, oraz kosztów produkcji jednorazowych kartridżów" - czytamy w komunikacie.

"Wykorzystaliśmy zalety platformy PCR|ONE w zakresie dużej liczby wykrywanych genów - wprowadziliśmy nowe oznaczenia, które podnoszą specyficzność różnicowania opornych na antybiotyki gronkowców (MRSA) od wariantów podatnych na antybiotyki (MSSA). Wykorzystaliśmy ostatnie miesiące na to by jednocześnie uprościć procedurę produkcji jednorazowych kartridżów i obniżyć koszty produkcji. Jesteśmy bardzo optymistycznie nastawieni do drugiej rundy testów w ALAB laboratoria" - powiedział istotny akcjonariusz i prezes Scope Fluidics prof. Piotr Garstecki, cytowany w komunikacie.