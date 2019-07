budownictwo 57 minut temu

Spółka zależna MLP Group kupiła nieruchomość w Niemczech za 3,4 mln euro brutto

Warszawa, 26.07.2019 (ISBnews) - MLP Business Park Berlin I Sp. z o.o. & Co KG z siedzibą w Monachium - spółka zależna od MLP Group - zawarła warunkową umowę nabycia niezabudowanej nieruchomości położonej w Niemczech, w miejscowości Ludwigsfelde (przylegającej do Berlina, przy lotnisku Berlin-Schönefeld), o powierzchni 49 661 m2, za cenę 3 401 778,50 euro plus VAT, podało MLP Group.