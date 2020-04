Spółki Grupy Ciech podpisały umowy na tzw. faktoring odwrotny

I kwartału grupa dysponowała na rachunkach kwotą ok. 700 mln zł. W 2019 roku Grupa Ciech zwiększyła przepływy z działalności operacyjnej o 78 mln zł do 532 mln zł, wartość kapitału obrotowego spadła o 90 mln zł (spółka uwolniła tę kwotę w porównaniu do 2018 roku), a wolne przepływy pieniężne wzrosły w ujęciu rocznym o 297 mln zł do poziomu 124 mln zł, podsumowano.