Spółki Warty miały 692,2 mln zł zysku netto, 7 mld zł przypisu składki w 2019 r

Warta podała, że rosnąca sprzedaż przełożyła się na bardzo dobre wyniki finansowe obu spółek w 2019 r.

"Wynik techniczny spółki majątkowej w 2019 r. wyniósł 581,2 mln zł i był wyższy od osiągniętego w 2018 r. o 50,5%. Wysoki poziom na tle całego rynku utrzymuje również wynik finansowy netto, który osiągnął w ubiegłym roku 660,2 mln zł (wzrost w stosunku do roku 2018 o 40,9%). To w efekcie przełożyło się m.in. na znacząco wyższy wskaźnik ROE w porównaniu do rynku ubezpieczeń majątkowych (26,9%)" - czytamy w komunikacie.

Wynik techniczny spółki życiowej wyniósł 51,4 mln zł, co oznacza spadek o 1,2% r/r, a wynik netto 32 mln zł (niższy o 7% względem 2018 r.), co jest efektem m.in. poczynionych inwestycji w spółce życiowej, podano także.

Łącznie obie spółki Warty zebrały w 2019 r. roku składkę w wysokości ponad 7 mld zł. Spółka majątkowa Warty osiągnęła w 2019 r. najwyższy poziom sprzedaży w swojej historii, raportując ponad 6 mld zł składki przypisanej brutto, o 8,1% wyższy niż w 2018 r.

Ubezpieczenia dla klientów indywidualnych zebrały składkę o 6,8% wyższą r/r, osiągając poziom 4,4 mld zł. Składka z ubezpieczeń korporacyjnych wzrosła o 11,7% - do 1,7 mld zł.

"2019 był wyjątkowym rokiem dla naszej firmy. Spółka majątkowa po raz pierwszy w historii przekroczyła 6 mld zł składki przypisanej brutto. Wraz ze sprzedażą ubezpieczeń na życie nasz przychód osiągnął ponad 7 mld zł. Wypracowaliśmy go, uzyskując jednocześnie wyjątkową na tle rynku rentowność. Wynik netto spółki majątkowej wyniósł 660,2 mln zł, a wskaźnik ROE osiągnął poziom 29,6%, najwyższy na rynku ubezpieczeń majątkowych. Te informacje pokazują, w jak dobrej kondycji znajduje się Warta, rozpoczynając drugie stulecie swojej działalności" - powiedział prezes Warty Jarosław Parkot, cytowany w komunikacie.

Dodał, że na obecną, wyjątkową pozycję Warty zapracowały wszystkie filary działalności firmy ubezpieczeniowej.

"Profesjonalna sieć sprzedaży i wyjątkowa współpraca z pośrednikami, doceniana jakość obsługi klienta na rynku czy kompleksowe i praktyczne produkty przełożyły się na szerokie zainteresowanie klientów ofertą Warty. Niezwykle ważną rolę w osiągnięciu tego sukcesu odgrywa nasz kompetentny i ambitny zespół pracowników oraz rozsądne podejście do wdrażania innowacji i wykorzystania nowych technologii w firmie. Mając takie zasoby, patrzę z dużym optymizmem na kolejne lata dalszego rozwoju i umacnianie pozycji firmy na rynku" - powiedział także prezes.

Warta wskazała, że rekordowy poziom sprzedaży ubezpieczeń majątkowych to w dużej mierze efekt dalszego rozwoju narzędzi do taryfikacji, bazujących m.in. na rozwiązaniach analitycznych i Big Data. Umożliwiają one Warcie szybko i trafnie przygotować w pełni zindywidualizowaną składkę dla każdego klienta w oparciu o kilkaset parametrów. Te rozwiązania, wcześniej skutecznie działające w segmencie ubezpieczeń komunikacyjnych, są również stopniowo wykorzystywane w pozostałych ubezpieczeniach majątkowych.

"Dzięki wdrożonym technologiom i narzędziom Big Data, Warta jest liderem rynku pod względem rozwiązań i modeli taryfikacji. Za ich pomocą możemy zaoferować potencjalnie nisko szkodowym klientom atrakcyjną cenę polisy, zachowując rentowność Warty na wyjątkowo wysokim poziomie. Tylko w 2019 roku ROE spółki majątkowej wzrosło do poziomu 29,6%, co jest bardzo wysokim wynikiem na tle rynku. Bieżący rok poświęcimy m.in. na dalsze rozwijanie narzędzi do analizy danych oraz rozwój oferty dla klientów z segmentu MŚP i korporacji" - podkreślił Parkot.

W obszarze ubezpieczeń dla korporacji, w którym wprowadzono zmiany m.in. w zakresie produktów i sprzedaży Warta zanotowała kilkunastoprocentowy wzrost sprzedaży. Ubezpieczyciel pracuje obecnie nad dalszym podniesieniem rentowności tej linii biznesowej poprzez m.in. odświeżenie wybranych produktów, rozwój systemu sprzedażowego oraz szersze wykorzystanie analizy danych w tym obszarze, podano w materiale.

W 2019 r. Warta ponownie zwiększyła sprzedaż ubezpieczeń na życie. Wzrost składki przypisanej brutto w spółce życiowej wyniósł 20,1% r/r osiągając poziom 972,7 mln zł. Jest to efekt m.in. oparcia sprzedaży na produktach ze składką regularną, które osiągnęły poziom 771,2 mln zł, o 16,8% wyższy niż 2018 r.

"Przykład Warty pokazuje, że można stabilnie rozwijać się na rynku ubezpieczeń na życie. Kolejny rok z rzędu osiągamy wysoki wzrost sprzedaży polis. To efekt rozsądnej decyzji o skupieniu uwagi na produktach ochronnych ze składką regularną i wprowadzeniu odpowiednich ubezpieczeń do oferty, odpowiadających różnym potrzebom naszych klientów. Rosnący przypis to również efekt pracy naszych agentów, zarówno życiowych jak i majątkowych. W efekcie, w 2019 r. sprzedaż produktów ze składką regularną wzrosła o niemal 17%, przy średniej dla rynku na poziomie 1,8%" - podkreślił prezes.

W tym roku Warta chce skupić się na wdrożeniu nowych, cyfrowych rozwiązań przyśpieszających proces sprzedaży polis, ich obsługi oraz wypłaty świadczeń.

"W tym celu będziemy m.in. rozwijać na kolejne produkty automatyczną ocenę ryzyka online oraz wdrażać kolejne roboty automatyzujące wewnętrzne procesy obsługi. Wprowadzimy również rozwiązanie, które pozwoli nam podpisywać umowy zdalnie, co będzie kolejnym, istotnym udogodnieniem dla klientów i agentów. Planujemy również dalszą rozbudowę oferty produktów życiowych, odpowiadających zmieniającym się potrzebom naszych klientów" - powiedział Parkot.

W 2019 roku majątkowa spółka Warty zlikwidowała 521 tys. szkód, co przełożyło się na wypłatę klientom 3,4 mld zł w formie odszkodowań i świadczeń.

Warta kontynuuje wdrażanie innowacyjnych rozwiązań, których kluczowym celem jest przyśpieszenie procesu likwidacji szkód i podniesienie jakości obsługi klienta. W 2019 r. firma wdrożyła m.in. Wirtualnego Asystenta - bota na infolinii działającego w oparciu o sztuczną inteligencję i zakończyła również wdrażanie ponad 30 robotów, automatyzujących wewnętrzne procesy związane z zawarciem i obsługą umów ubezpieczeniowych.

W 2020 r. Warta wdroży kolejne rozwiązanie bazujące na technologii sztucznej inteligencji - Rozpoznawanie Obrazu, które będzie wykorzystywane w ocenie i wycenie szkód komunikacyjnych.

"Sztuczna inteligencja na naszej infolinii praktycznie zlikwidowała kolejki do zgłoszenia szkody, co będzie miało szczególne znaczenie przy katastrofach naturalnych, takich jak huragany czy powodzie. Natomiast wprowadzony przez nas nowy model likwidacji szkód całkowitych skrócił średnio o 10 dni czas potrzebny na wypłacenie pełnego odszkodowania w sprawach tego typu. To pokazuje wymierne efekty naszej pracy. W bieżącym roku zrealizujemy kolejne projekty w innowacyjny sposób podnoszące jakość obsługi klienta. Jestem pewny, że nasz zaangażowany zespół oraz wykorzystanie nowoczesnych i praktycznych rozwiązań, zapewni nam utrzymanie wiodącej pozycji na rynku również w tej dziedzinie" - podkreślił prezes.

Głównymi akcjonariuszami Warty są niemiecka Grupa Talanx i japoński ubezpieczyciel na życie Meiji Yasuda. W kwietniu 2014 r. Talanx zadebiutował na warszawskiej giełdzie. Akcje Talanx AG są notowane także na głównym rynku giełdy we Frankfurcie (Deutsche Boerse AG), jak również na rynku regulowanym giełdy w Hanowerze (BOAG Boersen AG).

