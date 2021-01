Spore zmiany w ZUS. Porządki w emeryturach mają dać miliardowe oszczędności

Uporządkowanie i ujednolicenie przyznawania i wypłaty świadczeń ubezpieczeniowych ma doprowadzić do zmniejszenia wydatków Funduszu Ubezpieczeń Społecznych o 1,4 mld zł w 2022 roku, a do 2030 roku łącznie o 15 mld zł, wynika z oceny skutków regulacji (OSR) do projektu nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Dzięki zmianom w budżecie ma pozostać 12,3 mld zł.