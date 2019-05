Sprzedaż BAH wzrosła o 7% r/r do 304 samochodów w kwietniu

"Wolumen sprzedaży zgodnie z wynikami generowanymi w grupie: 163 szt. (+6% r/r), w tym 98 samochodów marki Land Rover i 65 samochodów marki Jaguar , sprzedane do dealerów spoza grupy; 133 szt. (+36% r/r), w tym 86 samochodów marki Land Rover, 45 samochodów marki Jaguar oraz 2 samochody używane innych marek, sprzedanych przez dealerów z grupy do klienta finalnego" - czytamy w komunikacie.

Wartość samochodów sprzedanych do dealerów spoza grupy oraz wartość samochodów sprzedanych przez dealerów z grupy do klienta finalnego wyniosła 51 mln zł (-9% r/r); narastająco od początku roku jest to 312 mln zł (+39% r/r), podano również.