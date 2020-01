Sprzedaż miedzi płatnej KGHM spadła o 8% r/r do 61,9 tys. ton w XII

"Sprzedaż miedzi płatnej wyniosła 61,9 tys. ton i była niższa o 5,3 tys. ton (-8%) w porównaniu do sprzedaży miedzi z grudnia 2018 roku. Głównym powodem była niższa sprzedaż tego metalu zrealizowana przez KGHM Polska Miedź S.A. " - czytamy w komunikacie.

Sprzedaż srebra wyniosła 122,7 tony i była wyższa o 21 ton w porównaniu do sprzedaży z grudnia 2018 roku (+21%). Przyczyną była wyższa sprzedaż srebra z polskich aktywów produkcyjnych.

Sprzedaż TPM wyniosła 25,9 tys. troz i była wyższa o 8,9 tys. troz (+52%) w porównaniu do grudnia 2018 roku. Wynik ten związany był przede wszystkim z wyższą sprzedażą złota zrealizowaną w grudniu 2019 roku przez KGHM Polska Miedź S.A.

Sprzedaż molibdenu wyniosła 0,8 mln funtów i była niższa o 0,7 mln funtów (-47%) w porównaniu do grudnia 2018 roku. Głównym powodem był spadek sprzedaży molibdenu w kopalni Sierra Gorda.

- sprzedaż miedzi wyniosła 48,2 tys. ton i była niższa o 5,3 tys. ton (-10%) w porównaniu do sprzedaży zrealizowanej w grudniu 2018 roku. Na różnicę wpływ miał między innymi uzgodniony z klientami harmonogram wysyłek katod Cu w grudniu 2019 r.;

- sprzedaż srebra wyniosła 119,9 tony i była wyższa o 20,8 tony w porównaniu do sprzedaży zrealizowanej w grudniu 2018 roku (+21%). Wielkość sprzedaży srebra wynikała z uzgodnionego harmonogramu wysyłek do klientów w grudniu 2019 r.;

- sprzedaż TPM wyniosła 13,9 tys. troz i była wyższa o 6,2 tys. troz (+81%) w porównaniu do sprzedaży zrealizowanej w grudniu 2018 roku. Różnica spowodowana była głównie wyższą produkcją złota w grudniu 2019 roku.

- sprzedaż miedzi wyniosła 5,9 tys. ton i była niższa o 1,2 tys. ton (-17%) w porównaniu do sprzedaży z grudnia 2018 roku. Głównym czynnikiem była niższa sprzedaż płatnej miedzi zawartej w katodach Franke o ok. 0,8 tys. ton wynikająca z ustalonego z kontrahentami harmonogramu wysyłek. Ze względu na niższą produkcję płatnej miedzi (niższa zawartość Cu w rudzie) nieco niższą sprzedaż (o ok. 0,4 tys. ton) odnotowano także w przypadku miedzi pochodzącej z Zagłębia Sudbury. Zbliżone wyniki sprzedażowe w porównaniu z grudniem 2018 roku osiągnęła natomiast kopalnia Carlota oraz Robinson;