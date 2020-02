Stalprodukt miał 20,31 mln zł zysku netto, 21,69 mln zł zysku EBIT w IV kw. 2019

"W IV kwartale 2019 roku, w porównaniu do analogicznego okresu roku 2018, grupa kapitałowa Stalprodukt S.A. osiągnęła przychody ze sprzedaży niższe o 61 242 tys. zł, tj. o 6,3%. Na poziomie zysku na sprzedaży osiągnięto 54 680 tys. zł, co oznacza wzrost o 12,2%. Natomiast na poziomie zysku operacyjnego osiągnięto poziom 21 685 tys. zł. Niższy wynik na poziomie operacyjnym spowodowany był w głównej mierze odpisem zapasów w segmencie cynku w związku z wyceną do wartości rynkowej. Zysk netto [ogółem] w IV kwartale 2019 roku wyniósł 22 755 tys. zł wobec 47 150 tys. zł w IV kwartale 2018 roku" - czytamy w raporcie.