Stalprodukt miał 77,17 mln zł zysku netto, 94,07 mln zł zysku EBIT w I poł. 2020

"W Segmencie Blach Elektrotechnicznych, odnotowano wolumeny sprzedaży blach transformatorowych na poziomie niższym o 11,9 % w porównaniu do I półrocza 2019 roku, co przy jednoczesnym spadku cen spowodowało spadek przychodów ze sprzedaży segmentu o 77 091 tys. zł, tj. 16,6 %. Spadek cen został częściowo zniwelowany osłabieniem się złotego w stosunku do euro i dolara amerykańskiego. Udział blach HIB w wolumenie sprzedaży z zakładu w Bochni osiągnął poziom 18%, tj. 5,6 tys. ton. Ze względu na powyższe oraz dzięki ograniczeniu kosztów segmentu w I połowie 2020 roku marża segmentu, pomimo znacznego spadku przychodów oraz spadku wyniku (o 8,8% do poziomu 43,6 mln zł) osiągnęła poziom wyższy niż w I połowie 2019 roku, tj. 11,3% wobec 10,3%" - czytamy w sprawozdaniu zarządu.