Stalprodukt miał 89,3 mln zł zysku netto, 132,44 mln zł zysku EBIT w I poł. 2019

"W segmencie blach odnotowano wolumeny sprzedaży blach transformatorowych na poziomie wyższym o 13,6% w porównaniu do I półrocza 2018 roku, przy jednoczesnym wzroście przychodów ze sprzedaży segmentu o 20,2%. Wzrost wolumenów sprzedaży w znacznym stopniu spowodowany był skonsolidowaniem w tym segmencie działalności spółki GO Steel Frydek Mistek (należy jednak zastrzec, że konsolidacja nastąpiła od 1 marca 2018 roku, a więc objęła tylko 4 miesiące ub. roku). Pomimo iż w I półroczu 2019 roku ceny utrzymywały się na poziomie zbliżonym do poprzednich okresów, marże wypracowane przez segment spadły (z 14,8% do 10,3%). Głównymi czynnikami był wzrost bezpośrednich i pośrednich kosztów wytworzenia, przede wszystkim energii elektrycznej oraz kosztów osobowych. W segmencie nadal odczuwana jest presja cenowa ze strony klientów" - czytamy w raporcie.