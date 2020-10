Stalprodukt zdecydował o rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych (sprost.)

"Celem tego przeglądu będzie wybór najkorzystniejszego sposobu realizacji długoterminowego celu spółki, jakim jest rozwój grupy Stalprodukt prowadzący do maksymalizacji wartości dla obecnych i przyszłych akcjonariuszy spółki" - czytamy w komunikacie.

- sprzedaż aktywów lub poszczególnych segmentów operacyjnych emitenta - po wcześniejszym ich wydzieleniu do oddzielnego podmiotu,

- zawarcie strategicznego sojuszu z dostawcą wyrobów wsadowych - zwłaszcza z takim, który może zapewnić wysokiej jakości wsad do produkcji blach transformatorowych, w tym w gatunku HiB,

"Mimo, iż stan zawieszenia pracy wielkiego pieca i stalowni utrzymywał się od wielu miesięcy i nie powodowało to zakłóceń w funkcjonowaniu segmentów 'stalowych' emitenta, to w perspektywie długoterminowej fakt ten może mieć negatywny wpływ na funkcjonowanie łańcucha dostaw wyrobów wsadowych na potrzeby produkcyjne spółki. Ten negatywny wpływ może ujawnić się zwłaszcza w zakresie dostaw wyrobów gorącowalcowanych do produkcji blach transformatorowych. Dlatego też spółka z zadowoleniem przyjmuje deklarację ArcelorMittal Poland w sprawie rozwijania produkcji tych gatunków stali w stalowni w Dąbrowie Górniczej" - czytamy również.