Stalprodukt: ZGH Bolesław ma kontrakt na dostawy rudy do Ocean Partners UK

Zakup rudy w podanej ilości pozwoli na wyprodukowanie rocznie ok. 60 000 ton koncentratów siarczkowych do produkcji cynku na istniejącej instalacji.

"W ocenie zarządu spółki, zawarcie przedmiotowej umowy w przypadku jej skutecznej realizacji pozwoli zabezpieczyć dostawę koncentratu cynku w ilości stanowiącej ponad 60% wsadu siarczkowego, to jest na zaspokojenie ok. 25% całkowitych potrzeb spółki (które uwzględniają wzrost zdolności produkcyjnych do 100 tys. ton/rok w wyniku uruchomienia nowej hali wanien), co w znacznym stopniu powinno uniezależnić spółkę od wahań koniunktury na rynku koncentratów" - czytamy dalej.