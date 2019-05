Stalprodukt: Zysk netto i zysk EBIT były istotnie niższe w I kw.

"Spadek skonsolidowanego zysku netto w stosunku do wartości bazowej spowodowany jest głównie obniżeniem wyniku w segmencie cynku wobec wysokiej bazy, tj. zysków odnotowanych za I kwartał 2017 i 2018 roku" - czytamy w komunikacie.

Przyjęte przez spółkę kryterium istotności oznacza zmianę na poziomie +/- 25% w stosunku do wartości bazowej, podano w komunikacie.

"Wzrost ten spowodowany jest włączeniem do konsolidacji spółki GO Steel Frydek Mistek a.s." - czytamy dalej.