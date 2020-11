Stalprofil miał 2,67 mln zł zysku netto, 5,99 mln zł zysku EBIT w III kw. 2020 r.

"Ciągle trudna sytuacja w branży stalowej miała wpływ na wyniki sprzedażowe grupy za III kwartał 2020 r. Łącznie w III kwartale 2020 r. Grupa zrealizowała sprzedaż wyrobów hutniczych w ilości ok. 51 tys. ton. Wolumen sprzedaży wyrobów hutniczych zrealizowanej przez Stalprofil S.A. był wprawdzie o 47% wyższy, niż w wyjątkowo słabym II kwartale 2020 r., ale r/r wykazał spadek o 39%. Przy czym, pomijając mniejszy obrót w III kw. 2020 r. wyrobami hutniczymi związany z kontraktami gazowymi, tonaż sprzedanych przez Grupę wyrobów hutniczych do innych branż konsumujących stal był w III kw. 2020 r. niższy o ok. 3,3 tys. ton, tj. o (-8)%' - czytamy w raporcie.