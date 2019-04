Stanowisko USA wobec Iranu główną przyczyną fali zwyżek na rynku ropy

Zupełnie inaczej wygląda sytuacja na początku bieżącego tygodnia. W poniedziałek notowania ropy dynamicznie zwyżkowały. W przypadku ropy Brent ceny przekroczyły poziom 74 USD za baryłkę, a ceny amerykańskiej ropy WTI dotarły do poziomu 66 USD za baryłkę. W przypadkach obu gatunków ,,czarnego złota" są to tegoroczne rekordy cenowe.

Główną przyczyną nowej fali zwyżek na rynku ropy naftowej jest stanowisko Stanów Zjednoczonych dotyczące Iranu. USA dały jasno do zrozumienia, że nie zrezygnują z narzucenia nowych sankcji na Iran i że będą one jeszcze ostrzejsze niż dotychczas. Przede wszystkim, USA zapowiedziały, że żaden kraj nie otrzyma wyjątku od sankcji, podczas gdy dotychczas takimi wyjątkami objęto kilka państw, w tym kluczowych odbiorców irańskiej ropy z Azji.

Brak wyjątków od sankcji to stanowisko, które zaskoczyło inwestorów. Jest bowiem wiadome, że dla niektórych państw azjatyckich dostawy irańskiej ropy naftowej były ważne. Dotyczyło to m.in. Indii oraz Chin, które mają ogromne potrzeby importowe. Jednak oczywiście brak wyjątków jest największym problemem dla samego Iranu, który już teraz zmaga się ze zmniejszonym eksportem ropy naftowej. Iran zareagował dość spokojnie, ponieważ spodziewał się takiego obrotu spraw. Jednocześnie przypomniał on o możliwości blokady Cieśniny Ormuz, a więc podkreślił, że nie podda się bez walki.