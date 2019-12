Starcom: Wartość rynku reklamy wzrosła o 2,9% r/r do 6,9 mld zł w I-III kw.

"Zgodnie z oczekiwaniami, początek bieżącego roku przyniósł korektę dynamicznego wzrostu z 2018 r. Pierwszy kwartał to stagnacja na rynku, drugi przyniósł wzrost wydatków reklamowych o 2,5%, zaś trzeci kwartał to powrót do wysokiej dynamik z poprzedniego roku. W okresie od lipca do września reklamodawcy wydali więcej we wszystkich mediach z wyjątkiem prasy. Korzystna sytuacja na rynku reklamy to efekt niezmiennie utrzymującej się od kilku lat dobrej kondycji polskiej gospodarki. Mimo, iż w trzecim kwartale dynamika [wzrostu] PKB spadła do 3,9%, wciąż jest to dosyć wyraźny wzrost. Dynamika wzrostu płac nie spowalnia, a rekordowo niskie bezrobocie oraz programy socjalne dodatkowo sprzyjają konsumpcji prywatnej. Reklamodawcy widzą, że portfele konsumentów są zasobne, dlatego intensyfikują działania reklamowe, by przekonać do wybierania ich produktów" - powiedziała dyrektor generalna Starcomu Magda Kolenkiewicz, cytowana w komunikacie.