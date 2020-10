Startegia No Gravity Games zakłada m.in. realizację 20-30 projektów rocznie

"W chwili obecnej spółka przygotowuje się do wejścia w sektor gier SRP (standard retail price), to jest gier których cena nabycia wynosi 15-35 USD. Wiąże się to z większymi inwestycjami w pojedyncze tytuły i harmonijnie zbiega z założeniami polityki inwestycyjnej spółki" - czytamy w komunikacie.