technologie 2 godziny temu

Startup Poland: Co dziesiąty startup wierzy, że zostanie 'jednorożcem'

Warszawa, 04.12.2019 (ISBnews) - Co piąty polski startup deklaruje, że rozwija lub wykorzystuje technologie związane z uczeniem maszynowym lub sieciami neuronowymi, a co dziesiąty wierzy, że zostanie "jednorożcem". Coraz więcej startupów współpracuje z korporacjami, wynika z najnowszego raportu "The Polish Tech Scene. 5 years" opracowanego przez Fundację Startup Poland.