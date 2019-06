Stelmet miał 3,55 mln zł straty netto, 8,91 mln zł zysku EBIT w I poł. r.obr.

"Wzrost sprzedaży DAO osiągnięto na wszystkich głównych rynkach zbytu, z wyjątkiem Wielkiej Brytanii z uwagi na trwający proces reorganizacji działalności na rynku brytyjskim. Największymi odbiorcami wyrobów DAO Stelmetu są obecnie Niemcy (sprzedaż na poziomie 75 mln zł w pierwszym półroczu 2018/2019), Wielka Brytania (46 mln zł, uwzględniając także wyroby z metalu i betonu oferowane na tym rynku) oraz Francja (41 mln zł). W Polsce sprzedaż wyrobów DAO sięgnęła blisko 10 mln zł, co oznacza wzrost o 30% r/r. Znaczący wzrost Grupa odnotowała także w sprzedaży pelletu. Przychody z tego tytułu w pierwszym półroczu roku obrotowego 2018/2019 wzrosły o 19% r/r do niemal 52 mln zł. Głównym motorem wzrostu w tym segmencie była sprzedaż krajowa, która wzrosła o 44% r/r do blisko 24 mln zł" - czytamy w komunikacie.