Stelmet spodziewa się wzrostu przychodów r/r w całym r.obr. 2018/2019

Wcześniej podczas konferencji prasowej członkowie zarządu mówili, że w kolejnych kwartałach spodziewają się dalszego negatywnego wpływu kosztów surowca, energii i pracy. Sam koszt surowca w skali roku może według nich wzrosnąć o ok. 5% (wobec 3,9% wzrostu r/r w I-III kw.), a wynagrodzenie na etacie o ok. 7%. W czerwcu zarząd szacował z kolei, że wpływ wyższych kosztów energii elektrycznej dla grupy może wynieść ok. 4 mln zł w całym roku obrotowym 2018/2019.