Stilo Energy chce pozyskać do 10,1 mln zł z emisji akcji i wejść na NC w I kw.

"Działamy na bardzo dynamicznie rozwijającym się rynku fotowoltaiki i naszym zamiarem jest zajęcie na nim stałej, wysokiej pozycji. Środki z oferty publicznej wesprą nas w tych dążeniach i umożliwią przyspieszenie rozwoju biznesu. Chcielibyśmy pozyskać równowartość maksymalnie 2,5 mln euro - oferowane będą wyłącznie nowe akcje. Planujemy przeprowadzić proces upublicznienia dwustopniowo: najpierw chcielibyśmy zadebiutować na NewConnect, co powinno nastąpić w pierwszym kwartale 2021, a docelowo przenieść notowania na rynek główny GPW" - powiedział prezes Piotr Siudak, cytowany w komunikacie.

Cena emisyjna akcji serii L Stilo Energy zostanie ustalona przez zarząd za zgodą rady nadzorczej 11 grudnia 2020, po przeprowadzeniu procesu budowy księgi popytu. Zapisy na akcje dla inwestorów detalicznych odbywać się będą od 12 do 17 grudnia 2020. Przy założeniu objęcia wszystkich akcji w ramach oferty publicznej nowe akcje stanowić będą 11,2% w kapitale zakładowym Stilo Energy S.A. (fully diluted, tzn. po uwzględnieniu programu motywacyjnego i kapitału docelowego), podano także.

Wartość polskiego rynku komercyjnych instalacji PV, na którym działa spółka, szacowana jest na 5 mld zł w 2020 roku (+400% r/r) z perspektywą wzrostu w horyzoncie 3-5 lat od kilkunastu do kilkudziesięciu miliardów złotych. Stilo Energy znajduje się w TOP 5 spółek działających na tym rynku i wyróżnia się stosowaniem wysokowydajnej technologii mikrofalowników i najwyższej jakości paneli. Innym aspektem wyróżniającym spółkę jest wielokanałowy model pozyskiwania klientów z mocnym naciskiem na działania online, co zapewniło bezpieczną pozycję w czasie pandemii COVID-19, podano.

Stilo Energy rozpoczęło działalność operacyjną w II kw. 2018 r. W 2019 r. spółka miała 50 mln zł przychodów. Na dzień 30 września 2020 Stilo Energy miało 113 mln zł przychodów (w ujęciu LTM - last twelve months) co oznacza 3,2x wzrost r/r. EBITDA przekroczyła 4 mln zł (wg MSSF, które spółka zacznie stosować od 2021).

"Rośniemy co najmniej dwukrotnie rok do roku i celujemy w utrzymanie tej dynamiki. Przy takim tempie rozwoju rynku, z jakim mamy do czynienia, dzięki przygotowaniu operacyjnemu organizacji oraz dźwigni operacyjnej oczekujemy dalszego bardzo dynamicznego wzrostu wyników finansowych Stilo w kolejnych latach" - podsumował prezes.