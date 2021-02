Stopa redukcji zapisów w transzy inwestorów indywid. w ofercie Huuuge to 96,96%

" Spółka (w odniesieniu do nowych akcji) oraz oferujący działający łącznie (w odniesieniu do akcji sprzedawanych) po otrzymaniu rekomendacji od globalnych współkoordynatorów oraz po konsultacji z Ipopemą, po zakończeniu procesu budowania księgi popytu, dokonali przydziału 33 316 686 akcji oferowanych, tj. 11 300 100 nowych akcji oraz 22 016 586 akcji sprzedawanych, w następujący sposób:

Redukcja zapisów inwestorów indywidualnych wyniosła ok. 96,96%. W związku z powyższym przydzielono wszystkie akcje oferowane na które złożono zapisy, podano także.

Huuuge, Inc. rozpoczął pierwszą ofertę publiczną 27 stycznia br. od procesu budowania księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych, który trwała do 4 lutego 2021 roku. Inwestorzy indywidualni mogli składać zapisy na akcje w dniach 28 stycznia - 3 lutego. Ok. 19 lutego 2021 zakładany jest pierwszy dzień notowania na GPW.