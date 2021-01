Strategia Digitree Group zakłada 25% wzrostu EBITDA średniorocznie w l.2021-2023

"Fundamentem nowej strategii Digitree Group była i będzie klientocentryczność oraz umiejętność szybkiego i kompleksowego reagowania na potrzeby naszych klientów. Transformacja cyfrowa to przede wszystkim budowanie przewagi rynkowej na dynamicznie zmieniającym się rynku. Aby przebiegła skutecznie i zgodnie z oczekiwaniami, potrzeba profesjonalnego i godnego zaufania partnera, który doradza skuteczne rozwiązania, optymalizuje procesy i jednocześnie odradza działania nieefektywne. Takie jest Digitree Group - od lat kreujemy liderów zmieniającego się na naszych oczach, coraz bardziej zdigitalizowanego świata. Wierzymy, że każda branża i firma ma szczególne i zmieniające się potrzeby digital lub e-commerce, jesteśmy po to, by na nie adekwatnie odpowiadać. Chcemy to robić wykorzystując do tego celu własne i stale rozwijające się technologie" - powiedział prezes Rafał Zakrzewski, cytowany w komunikacie.