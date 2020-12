Strategia Grupy Kęty zakłada ok. 1,7 mld zł dywidend w latach 2021-2025

W przeliczeniu na 1 akcję kwota wyniesie ok. 180 zł, co zapewni akcjonariuszom średnio 7% zwrotu z akcji. Przygotowując rekomendację zarządu dla walnego zgromadzenia akcjonariuszy, dotyczącą kwoty dywidendy do wypłaty, zarząd spółki brał będzie pod uwagę m.in.: bieżącą i przewidywaną sytuację finansową grupy kapitałowej, kwoty otrzymywanych przez spółkę dywidend ze spółek zależnych czy wartość rzeczywistych wydatków inwestycyjnych do poniesienia w roku wypłaty dywidendy, podano także.