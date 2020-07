Strategia ML System: Ponad 400 mln zł przychodów w 2024, capex do 216 mln zł

W celu realizacji strategii, w latach 2020 - 2024, spółka planuje przeznaczyć na inwestycje do 216 mln zł, z czego do 147 mln zł na rozwój projektu Active Glass, 26 mln zł na rozwój projektu 2D Glass, 18 mln zł na dokończenie projektu Quantum Glass oraz 25 mln zł na inwestycje w infrastrukturę magazynowo-logistyczną. Powyższe wydatki nie obejmują planowanych projektów B+R, podano także.

ML System przewiduje, że wydatki inwestycyjne zostaną sfinansowane ze środków własnych, otrzymanych i planowanych grantów oraz za pomocą kredytów bankowych i instrumentów dłużnych, w tym umów leasingowych. Spółka zamierza wyemitować do 1,5 mln akcji, stanowiących do 21% w podwyższonym kapitale zakładowym , w dwóch etapach:

"W pierwszej połowie 2021 r. ML System planuje wdrożyć do masowej produkcji Quantum Glass - transparentną szybę zespoloną, generująca energię elektryczną, powstałą dzięki inwestycji o wartości 45 mln zł, będącej głównym celem IPO spółki, zrealizowanego w 2018 r. Zgodnie z założeniami spółki, osiągnięcie pełnych mocy produkcyjnych, szacowanych na poziomie do 5 tys. m2 miesięcznie, jest planowane na koniec 2021 r. W kolejnych krokach, odpowiednio w 2022 r. oraz w 2023 r., firma planuje uruchomić produkcję 2D Glass oraz Active Glass z mocami produkcyjnymi na poziomie odpowiednio do 5 tys. m2 i do 10 tys. m2 miesięcznie" - wskazano.