Stworzył internetowego giganta. Po 16 latach oddaje stery

Od 21 lipca Grzymkowski przestanie pełnić funkcję prezesa zarządu eobuwie.pl i przejdzie do rady nadzorczej spółki. Obowiązki prezesa zarządu - do momentu powołania docelowej osoby na to stanowisko, co ma nastąpić do końca września - będzie pełnił Karol Półtorak, członek rady nadzorczej eobuwie.pl i wiceprezes CCC.