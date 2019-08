STX Next planuje akwizycje oraz IPO na rynku głównym GPW

"Nie będzie to duża akwizycja. To nasza pierwsza transakcja, więc będziemy się uczyć jak się takie przejęcia robi. Jako STX Next przyglądamy się opcjom pozyskania kapitału i giełda jest jedną z takich możliwości. Jeśli uda się sfinalizować pierwsze przejęcie ze środków własnych, to już do większej transakcji będziemy potrzebowali finansowania zewnętrznego. Sposobem pozyskania kapitału jest dla nas rynek główny na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Debiut na GPW da nam prestiż, a to jest bardzo ważne wśród zachodnich klientów korporacyjnych" - powiedział także.