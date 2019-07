Sunfish Partners inwestuje w spółkę programistyczną PerfOps

"Sunfish Partners to fundusz venture capital z Berlina, specjalizujący się w inwestowaniu w polskie startupy, wykorzystujące najnowsze technologie z zakresu deep tech. Założyciele dokonali już pierwszej inwestycji w PerfOps. Pozyskane środki spółka programistyczna przeznaczy na rozwój narzędzia Flexbalancer" - czytany w komunikacie.

Fundusz poszukuje przede wszystkim startupy wykorzystujące najnowsze technologie z zakresu deep tech, które pozwalają fundamentalnie zmienić branże, w jakich będą wykorzystywane. Deep tech to m.in. takie technologie, jak machine learning, AI (artificial intelligence), blockchain, Internet of Things , a także szeroko pojęte rozwiązania DevOps. Właśnie taką spółką okazało się PerfOps, które jako pierwsze otrzymało finansowanie od Sunfish Partners, podano w informacji.

PerfOps to polska spółka programistyczna, która dostarcza analitykę dla firm zajmujących się infrastrukturą internetową. Opracowane przez startup narzędzie FlexBalancer to nowatorskie rozwiązanie do równoważenia obciążenia serwerów, oparte na chmurze. Dynamicznie kieruje ono ruchem sieciowym w czasie rzeczywistym oraz monitoruje infrastrukturę internetową.