Ropa na świecie tanieje, a na stacjach ceny bez zmian. To wina Wszystkich Świętych

Zbliża się dzień Wszystkich Świętych a po nim Zaduszki i w okolicy wszystkich cmentarzy w Polsce będzie zwykle wzmożony w tym czasie ruch. Wielu ludzi podróżować będzie po całej Polsce, by odwiedzić groby bliskich.

A spadać teoretycznie by mogły, a nawet powinny. Cena ropy na światowych rynkach ostatnio mocno spadła. Kończy się właśnie trzeci tydzień ich zjazdu. W bieżącym tygodniu cena Brent wyrażona w dolarach obniżyła się o 4,6 proc. do 76 dol. za baryłkę (48 centów za litr), a w ciągu miesiąca ponad 8 proc.

Notowania ropy na świecie a kurs złotego do dolara w ostatnim tygodniu

Oczywiście jest jeszcze różnica czasu od dostarczenia ropy do pojawienia się jej na polskich stacjach, czyli zmiany cen światowych następują z opóźnieniem. Do tego złoty osłabił się do dolara o niecałe 2 proc. w tym tygodniu i 3,1 proc. w miesiącu. Osłabił się jednak dużo mniej niż spadły ceny ropy. Teoretycznie powinniśmy widzieć zjazdy cen. A widzimy niestety częściej ich wzrosty. Winny jest zwiększony popyt na paliwo.