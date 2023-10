Świat się odchudza. Trend ten wpływa na notowania wielu gigantów

Dziennik pisze o wielkiej popularności leków na odchudzanie. Chodzi m.in. o Ozempic, Wegovy czy Saxenda produkowane przez Novo Nordisk. Amerykanie chętnie sięgają po tabletki wspomagające ich w walce otyłością. Z raportu Trillian Health wynika, że w latach 2020-2022 ich sprzedaż wzrosła o 300 proc. Przez to pojawiły się problemy z dostępnością medykamentów. Jednak to niejedyny efekt nowego trendu.

Spółki giełdowe odczuwają skutki odchudzania

Na nowe zjawisko na rynku z uwagą patrzą spółki giełdowe. I to nie tylko te z branży medycznej, ale także ze: spożywczej, lotniczej, technologicznej czy kosmetycznej. Niektóre wręcz szykują się na ciężkie lata, rozważają też zmianę strategii. Inne z kolei już zacierają ręce na myśl o potencjalnych zyskach i oszczędnościach .

Zobacz także: Zakaz w handlu niedziele do likwidacji? "Są oderwani od rzeczywistości"

Publikacja wniosków z analizy giganta wystarczyła, by inne spółki odczuły wpływ. Kursy PepsiCo oraz Coca-Coli skurczyły się o ok. 5 proc. Szczególnie ucierpiała ta pierwsza korporacja, która oprócz napojów gazowanych oferuje też przekąski. Dlatego też zaktualizowała prognozę sprzedaży i podniosła o 1 pp. do 13 proc. przewidywania dla wzrostu zysku na akcję w przyszłym roku podatkowym.