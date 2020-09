Synektik ma umowę na dofinansowanie prac w ramach rozwoju platformy Evolution

Całkowita wartość projektu wynosi 2 612 565 zł, a wydatki kwalifikowane to 2 592 400 zł. Kwota dofinansowania wyniesie 993 310 zł, tj. 38% kosztów kwalifikowanych. Planowany termin zakończenia realizacji umowy przypada na 30 września 2022 r., podano.

Otrzymane dofinansowanie zostanie przeznaczone na prace badawcze w zakresie opracowywania innowacyjnych metod w dziedzinie rozwiązań chmurowych (IT w radiologii) na potrzeby przyszłych badań klinicznych, badań statystycznych, jak również do opracowywania algorytmów sztucznej inteligencjiinteligencji i analitycznych modeli danych. Wyniki prac B+R zostaną wdrożone do platformy Evolution (Zbadani.pl), wskazano również.