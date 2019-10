Synthos przenosi dane do chmury dzięki wdrożeniu systemu SAP HANA

SAP HANA to jeden z najbardziej zaawansowanych systemów ERP, działający w tzw. "in memory". Oznacza to, że przetwarzanie danych wykonywane jest w pamięci operacyjnej RAM. To z kolei powoduje wysokie wymagania dla architektury IT oraz konieczność certyfikacji SAP. Stąd konieczne było zastosowanie odpowiedniej infrastruktury, to znaczy cloud computingu, wskazano w informacji.