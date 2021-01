Szacunkowe przychody Plantwear wzrosły r/r do 3,5 mln zł w IV kw. (aktual.)

Plantwear miał 3,5 mln zł przychodów ze sprzedaży w IV kw. 2020 r. co oznacza wzrost o ponad 16% r/r, podała spółka, prezentując wstępne szacunkowe dane. W całym 2020 roku spółka wygenerowała ok. 10,5 mln zł przychodu, co oznacza wzrost o ok. 16% r/r.