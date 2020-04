Szacunkowy skons. wynik netto Altus TFI wyniósł 3,95 mln zł w 2019 r.

a) szacunkowy przychód ze sprzedaży Altus TFI wyniósł w 2019 r. 51 162 tys. zł wobec 232 395 tys. zł w 2018 roku, co stanowi spadek o 78%,

b) szacunkowe koszty działalności operacyjnej Altus TFI wyniosły w 2019 r. 58 189 tys. zł wobec 179 657 tys. zł w 2018 roku, co stanowi spadek o 67,6%,

c) szacunkowy wynik netto na sprzedaży Altus TFI wyniósł w 2019 roku minus 7 027 tys. zł wobec 52 738 tys. w 2018 roku, co stanowi spadek o 113,32%,

d) szacunkowy wynik netto Altus TFI wyniósł 2019 roku minus 17 384 tys. zł wobec 39 851 tys. zł w 2018 roku, co stanowi spadek o 143,62%.

a) szacunkowy przychód ze sprzedaży grupy kapitałowej Altus TFI wyniósł w 2019 roku 121 110 tys. zł wobec 287 822 tys. zł w 2018 roku, co stanowi spadek o 57,92%

b) szacunkowe koszty działalności operacyjnej grupy kapitałowej Altus TFI w 2019 roku wyniosły 103 639 tys. zł. wobec 222 707 tys. zł. w 2018 roku, co stanowi spadek o 53,46%

c) szacunkowy wynik netto na sprzedaży grupy kapitałowej TFI wyniósł w 2019 r. 17 471 tys. zł. wobec 65 115 tys. zł. w 2018 roku, co stanowi spadek o 73,17%

d) szacunkowy wynik netto grupy kapitałowej Altus TFI wyniósł w 2019 roku 3 949 tys. zł. wobec 52 239 tys. zł. w 2018 roku, co stanowi spadek o 92,44%" - czytamy w komunikacie.

Łączne aktywa netto pod zarządzaniem grupy kapitałowej na koniec 2019 r. wynosiły 2,9 mld zł i były mniejsze od aktywów na koniec 2018 r. o 5,4 mld zł. Grupa kapitałowa odnotowała spadek aktywów netto pod zarządzaniem o 65,06% w stosunku do aktywów na koniec grudnia 2018 r.

"Na powyższe dane finansowe wpływ miały również wahania cen instrumentów finansowych będących składnikiem lokat poszczególnych funduszy zarządzanych przez grupę, które kształtowały poziom aktywów funduszy inwestycyjnych, od których grupa uzyskuje przychody z tytułu opłaty za zarządzanie. Grupa odnotowała duży spadek aktywów pod zarządzaniem spowodowany z jednej strony słabą koniunkturą na GPW i globalnych rynkach finansowych, a z drugiej strony był to nadal efekt niekorzystnych zdarzeń związanych z grupą kapitałową, a w szczególności z Altus TFI, które miały miejsce od sierpnia 2018 roku. Część aktywów zostało przekazanych również poza grupę oraz otwarto likwidację kilku funduszy inwestycyjnych. Spadek przychodów z działalności operacyjnej był spowodowany także dużą ilością żądań wykupów certyfikatów inwestycyjnych funduszy Alter oraz brakiem zainteresowania dystrybutorów bankowych sprzedażą nowych funduszy z oferty spółki zależnej Rockbridge TFI, co w konsekwencji przełożyło się na niższe przychody z

podstawowej działalności operacyjnej całej grupy kapitałowej. Do niekorzystnych czynników wpływających na uzyskiwane przez grupę kapitałową przychodów trzeba również zaliczyć implementację dyrektywy MIFiD II, która spowodowała zamknięcie się dystrybutorów przede wszystkim bankowych i skupienie się ich na sprzedaży produktów wyłącznie z własnej grupy kapitałowej" - czytamy dalej.